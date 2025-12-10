Vocera de Jara se distancia de dichos sobre María Corina Machado: "Obviamente tengo una visión distinta"

Alejandra Krauss, vocera de la candidata presidencial de Unidad por Chile, Jeannette Jara (PC), se distanció de los dichos de la abanderada sobre la líder opositora venezolana María Corina Machado.

Durante el debate, la aspirante a La Moneda afirmó que “yo no la conozco, solo sé lo que llega por la televisión y sé que ha tenido ciertos intentones golpistas, así como también ha tratado de promover elecciones libres”.

Y en conversación con radio Agricultura, la exministra señaló que “a propósito de estos intercambios y afirmaciones en torno a Venezuela, comparto que ella deje absolutamente claro que Maduro es un dictador, eso es lo más relevante”.

“Debe dejar el poder y se requiere una respuesta multilateral para la grave crisis que hay en Venezuela. Tenemos demasiadas personas venezolanas que conocemos, que viven en nuestro país y que tienen a parte de su familia allá, no podemos no tener una mirada humanitaria respecto al tema”, recalcó.

La vocera de Jara dijo respecto de ‘los intentos golpistas’ que habría tenido Corina Machado, que "yo obviamente tengo una visión distinta respecto de la actuación política y de la lucha permanente que María Corina Machado ha tenido en Venezuela. Pero lo que más importa es la definición clara de que Maduro es un dictador”.

“En la DC nosotros estimamos que Corina Machado es un liderazgo que ha buscado permanentemente la libertad para su pueblo. En consecuencia, merece todo el respeto de la DC chilena y reconocemos la entrega del Nobel de la Paz”, agregó.

