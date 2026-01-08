Vallejo dice que críticas de Jadue "son provocaciones" y defiende que la política exterior "no se construye con ironías fáciles"

La ministra Secretaria General de Gobierno, Camila Vallejo, respondió a las declaraciones de Daniel Jadue, quien criticó la postura del Gobierno ante la intervención de Estados Unidos en Venezuela.

En medio de la presentación del libro Revolución Social en Chile de Manuel Riesco, el exalcalde de Recoleta había manifestado que “llega a dar risa. Hoy escuchaba declaración de una ministra que alguna vez fue cercana, que decía que lo que había pasado en Venezuela les podía pasar a ellos que estaban en el gobierno. ¿Será que es tal la desconexión de esta ministra de la realidad que ha generado su gobierno que se creen revolucionarios todavía?”.

En ese contexto, en conversación con Cooperativa, la autoridad sostuvo que "claramente son provocaciones" y señaló que "se sabe que nuestro rol en materia de política exterior es defender posiciones de Estado con seriedad y responsabilidad”.

“La política exterior de Chile se construye con principios y no con ironía fácil, y esa ha sido la manera consistente que hemos tenido de referirnos a estos temas en la vocería”, añadió.

La secretaria de Estado recalcó que "el referirnos con claridad, firmeza y determinación sobre distintos casos en el mundo, lejanos o cercanos, no tiene que ver con que tengamos afinidad política o no con el gobierno o el régimen al cual hacemos alusión; tiene que ver con sostener principios que son importantes de defender siempre cuando se trata de política exterior”.

“Y uno de esos es la soberanía, el derecho internacional, la integridad de las naciones y de los territorios nación que están en la organización multilateral y en el derecho internacional que nos hemos establecido, sobre todo posguerra”, complementó.

Por otro lado, la ministra insistió en que “es muy importante para nosotros como Gobierno reforzar, en el marco de una política de Estado de materia de relaciones internacionales que ha sido constante, el decirles (a los chilenos) que, cuando se vulnera el derecho internacional, los riesgos para la soberanía de nuestras naciones y la integridad territorial de nuestras naciones y nuestros recursos naturales existen y es manifiesto”.

"Aquí, al parecer, no hay límites y nadie conoce realmente ni puede afirmar que el presidente de los Estados Unidos tenga un límite. Todos los días, lamentablemente, se da cuenta de aquello. Para nosotros obviamente es muy importante que los chilenos y chilenas al menos accedan o se aproximen a este debate diciendo las cosas claras y no con rodeos", precisó.

