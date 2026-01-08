Vocera de José Antonio Kast no descarta reunión con María Corina Machado antes del cambio de mando

Mara Sedini, vocera del Presidente electo, José Antonio Kast, no descartó que el líder del Partido Republicano se pueda reunir con María Corina Machado antes del cambio de mando del 11 de marzo.

La portavoz sostuvo que “reunirse con distintos líderes políticos de la región siempre es importante” y detalló que “a medida que estas reuniones se vayan confirmando, nosotros les vamos a hacer saber las fechas, cuándo y cómo sucedieron”.

Al ser consultada sobre si la reunión con la opositora venezolana está descartada, la vocera del mandatario electo señaló que “nada se descarta”.

En el pasado, Machado felicitó al Presidente electo por su triunfo en la segunda vuelta de las presidenciales y ha confiado en poder contar con él para la "transición ordenada" en Venezuela.

En tanto, Kast ha manifestado que la transición en Venezuela debe incluir a María Corina Machado y a Edmundo González. “Respecto de las palabras que haya emitido el Presidente de Estados Unidos, yo las respeto, tendrá que buscar la comunidad internacional la salida más rápida, eficiente y digna para que esta transición incorpore todos los actores de la nación venezolana. Eso incluye a María Corina Machado, a Edmundo González, yo creo que sí”, mencionó.

PURANOTICIA