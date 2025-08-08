Víctima de secuestro en Conchalí fue mutilado y obligado a comerse su propia oreja

La Policía de Investigaciones (PDI) y la Fiscalía ECOH se refirieron a la detención de seis miembros de un clan familiar, quienes estarían implicados en un secuestro en Conchalí, donde la víctima que pertenecía a la organización criminal, fue obligada a comerse su propia oreja tras ser mutilada.

El jefe de la Bipe Antisecuestros de la PDI Metropolitana, subprefecto Hassel Barrientos, detalló que el sujeto de 38 años fue mantenido en cautiverio por cerca de 20 horas, siendo “sometido a distintas torturas y lesiones para luego ser liberado”.

De acuerdo a fuentes de la investigación, la víctima además fue obligada a comerse una de sus orejas tras ser amputada.

Durante la detención de los involucrados en el secuestro, la policía incautó droga en Conchalí y en otro punto de venta que tenía el clan familiar en Loncura, comuna de Quintero, región de Valparaíso.

Barrientos confirmó que el sujeto secuestrado “formada parte de este clan familiar, estaba encargado de un punto de distribución de drogas, por lo cual hubo diferencias respecto a la cuenta de las ventas que se habían realizado en ese punto a cargo de este sujeto”.

“Esto es un modo operandi normalmente utilizado por estas bandas criminales, con la finalidad de ejercer el control y el liderazgo frente a las personas que trabajan para ellos”, añadió.

(Imagen referencial)

