Seis detenidos por secuestro con mutilación en Conchalí: víctima formaba parte de la misma banda narco

La PDI detuvo a seis imputados por el delito de secuestro con mutilación en contra de una víctima de nacionalidad chilena, delito cometido el 8 de julio pasado en la comuna de Conchalí, Región Metropolitana. La víctima formaba parte de la banda.

Los detenidos son tres chilenos, dos venezolanos en situación migratoria irregular y una chilena, a quienes se suman otras dos por flagrancia asociadas a Ley 20.000 de drogas y una por orden de detención pendiente por robo.

En los allanamientos que se realizaron en Conchalí y Quintero, Región de Valparaíso, se incautó cocaína base, munición, dinero en efectivo, una caja fuerte y teléfonos celulares, entre otras especies.

El jefe de la Bipe Antisecuestros de la PDI, subprefecto Hassel Barrientos, explicó que la víctima fue un hombre de 38 años que estaba encargado de un punto de distribución de droga.

Explicó que "hubo diferencias respecto a la cuenta de las ventas que se habían realizado en ese punto a cargo de este sujeto, por lo que es escarmentado mediante este secuestro".

"Este es un modus operandi normalmente utilizado por estas bandas criminales, con la finalidad de ejercer el control y liderazgo frente a las personas que operan para ellos", añadió.

Todos los detenidos pasaran a control y eventual formalización este viernes en el Segundo Juzgado de Garantía de Santiago.

PURANOTICIA