Vallejo responde a dichos de Kast por candidatura de Bachelet: "Para ser gobierno se requiere caminar y masticar chicle al mismo tiempo"

Tras la oficialización de la candidatura de Michelle Bachelet a la Secretaría General de Naciones Unidas (ONU), la ministra de la Secretaría General de Gobierno, Camila Vallejo, abordó los dichos del Presidente electo, José Antonio Kast, quien evitó confirmar si apoyará a la exmandataria.

El republicano dijo en su visita a damnificados por el megaincendio en Viña del Mar, que "yo espero que las autoridades que hoy día tienen que dirigir el país estén dedicadas a solucionar la contingencia”.

Asimismo, recalcó que “no tengo porqué pronunciarme si es acertado o no acertado lo que ha hecho el Presidente de la República. Lo único que puedo decir es que Chile está viviendo una emergencia, y la emergencia está en Chile, está en el Biobío, está en la comuna de Maipú, está aquí en Viña del Mar. Esa es la contingencia y la urgencia de Chile”.

Al respecto, la secretaria de Estado sostuvo que "al Presidente electo le va a tocar ser gobierno en marzo y podrá darse cuenta de que ser gobierno implica atender a las emergencias, pero también a muchos otros problemas”.

La autoridad subrayó que gobernar exige simultaneidad: “Para ser gobierno se requiere caminar y masticar chicle al mismo tiempo y eso es lo que le va a demandar probablemente también la ciudadanía al fin y al cabo”.

ARGUMENTOS DE FONDO

Vallejo explicó que la labor de un jefe de Estado no se limita a enfrentar crisis inmediatas: “Hacerse cargo de las transformaciones que demanda la ciudadanía, empujar cambios que algunos podrán parecerle no urgentes, pero que al final la gente demanda en las calles y continuar también con las políticas exteriores, la política internacional, las relaciones internacionales. Y la política exterior no para, no cesa”.

La vocera de Gobierno ejemplificó con la reforma de pensiones y las gestiones internacionales del actual gobierno: “Gobernar es mucho más que solo atender las emergencias que son necesarias, implica hacerse cargo de los distintos desafíos y problemas tanto nacionales como internacionales que terminan impactando al propio país”.

