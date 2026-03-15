Viviendas sin IVA y 400 mil millones de pesos para reconstrucción: Los detalles del Plan del Gobierno de Kast que se va al Congreso

Tras el anuncio del Presidente José Antonio Kast en Lirquén durante este fin de semana, sobre el Plan de Reconstrucción Nacional, el Ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, entregó el detalle de la principales medidas económicas contenidas en el proyecto que será ingresado al Congreso en los próximos días.

La iniciativa busca acelerar la reconstrucción de las zonas afectadas por los incendios de las regiones de Ñuble y Biobío, y Viña del Mar, al mismo tiempo, impulsar la recuperación económica y fortalecer las instituciones que permiten desarrollar inversión y empleo en el país.

Las principales medidas son:

- $400.000 millones adicionales para reconstrucción tras incendios: Se aumenta el financiamiento máximo del Fondo de Emergencia Transitorio por Incendios (FET-Incendios, creado tras incendios Viña del Mar en 2024) en $400.000 millones, con el objetivo de enfrentar los efectos y atender las necesidades derivadas de los incendios que afectaron a las regiones de Ñuble y del Biobío durante el mes de enero de 2026.

- IVA a la vivienda en 0% durante 12 meses para facilitar acceso a viviendas: Hay 100 mil viviendas nuevas que no encuentran comprador, lo que convive con un déficit habitacional cuantitativo de 500 mil unidades. A nivel reglamentario se están tomando medidas estructurales para reducir el precio de la vivienda. Sin embargo, se requiere también la venta ágil de las unidades en stock. Se eliminará por 12 meses el IVA a la venta de viviendas.

- Subsidio al empleo formal para proteger el trabajo: Para la protección del empleo en riesgo de cesantía e informalidad, se creará un subsidio macroeconómico, sin fricciones ni barreras de acceso, en que se apoyará a los empleadores a pagar las cotizaciones de sus trabajadores contratados formalmente.

- Reducción de burocracia y permisos para destrabar inversión.

- Eliminación de contribuciones a la primera vivienda para adultos mayores: Cumpliendo la promesa de campaña, se elimina el pago de contribuciones para los propietarios mayores de 65 años, respecto de su primera vivienda.

- Reducción de la tasa estatutaria IDPC (Impuesto de Primera Categoría): Se reduce la tasa corporativa para medianas y grandes empresas de 27% a 23%, coherente con los promedios OCDE, para dar incentivo a la inversión.

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