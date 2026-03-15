Violenta encerrona en plena Autopista Central afectó a tres jugadores de fútbol, uno de ellos con su esposa e hijo de 7 meses

Carabineros detuvo a un sujeto que la noche de este sábado asaltó junto a otros delincuentes a tres jugadores de fútbol profesional, durante una encerrona en Autopista Central con Costanera Norte, y les robaron el vehículo en el que se movilizaban.

Se trata de los futbolistas Cristóbal Jorquera, Ángel Nahuel y Joaquín Larrivey. Este último se encontraba con su esposa y su hijo de 7 meses de edad, los que fueron intimidados con un arma de fuego, para luego robarles un automóvil marca BMW modelo 430i Coupe, dándose a la fuga del lugar.

Posteriormente, los antisociales fueron avistados por personal policial, los que habían sido notificado con encargo por robo del automóvil, el que además mantenía su GPS activado, iniciándose un seguimiento controlado.

A la persecución se sumaron varias unidades policiales, culminando en avenida Padre Hurtado con Lo Moreno, comuna de El Bosque, lugar donde el conductor perdió el control, siendo detenido. Tres de sus cómplices huyeron en distintas direcciones siendo intensamente buscados hasta el cierre.

El aprehendido fue identificado con las iniciales L.T.I., de 36 años, chileno con antecedentes penales. Se recuperaron además dos armas a fogueo adaptadas para el disparo, municiones; 450 cajetillas de cigarros, las que fueron robadas a una tienda Oxxo durante la madrugada. Los antecedentes fueron remitidos al Ministerio Público.

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