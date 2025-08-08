Vallejo responde a Desbordes y asegura que la intervención en barrio Meiggs "viene al menos del 2022"

La ministra de la Secretaría General de Gobierno, Camila Vallejo, respondió al alcalde de Santiago, Mario Desbordes, sobre los operativos en el barrio Meiggs.

El jefe comunal la acusó de mentir al afirmar que “lo que está pasando en Meiggs (operativos) son una decisión política del gobierno”.

El exdiputado sostuvo que "la vocera miente abiertamente. Quieren subirse a esto, me parece estupendo, pero que digan que es un trabajo entre el municipio y este Gobierno".

Ante esto, la secretaria de Estado resaltó que “el trabajo de intervención en el sector viene al menos del 2022” y argumentó que “con los municipios se ha trabajado permanentemente en barrios específicos, en calles específicas, para ir logrando no solamente mejorar los controles de detención, sino que cierto tipo de criminalidad o comercio ilegal que afecta también”.

Junto con ello, recalcó que se ha tratado de un trabajo de coordinación interinstitucional entre las policías, el Servicio de Impuestos Interno, la Delegación Presidencial y con “al menos dos municipios, Estación Central y Santiago”.

“Para que nadie se sienta mal respecto a la participación o el liderazgo, el protagonismo que pueda tener en esto, es importante insistir y señalar que aquí siempre se coordina con los municipios el trabajo del Estado”, subrayó.

Y afirmó que “para poder tener resultados y efectos en barrios problemáticos se requieren a los municipios, pero también se requieren a las policías, a nuestro Ministerio de Seguridad Pública, al Ministerio Público, obviamente. Y también a instituciones centralizadas del Estado como Servicio de Impuesto Interno y Aduanas".

