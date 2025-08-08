Alcalde de Santiago afirmó que vocera de Gobierno "miente abiertamente" sobre operativos en Meiggs

El alcalde de Santiago, Mario Desbordes, arremetió contra los dichos de la vocera Camila Vallejo, quien atribuyó sólo al Gobierno la reciente intervención al Barrio Meiggs para combatir los toldos azules.

“La vocera miente abiertamente. Quieren subirse a esto, me parece estupendo, pero que digan que es un trabajo entre el municipio y este Gobierno”, precisó Desbordes en Radio Pauta.

Según la ministra, los optativos en Meiggs son “una decisión política del Gobierno” y “un trabajo de Estado”.

Al respecto, Desbordes, añadió que “es de una mezquindad gigante, me sorprende de la señora Vallejo. Parece como que esto es de ellos y casi como que viene de antes. Esto no es un proceso que empezó el año pasado, eso es falso. Este proceso empezó de cero en enero de este año”.

Asimismo, Desbordes admitió que “hay gente que me dice ‘¿Por qué le reconoces tanto apoyo al Gobierno?’. Pero hay que hacerlo, hay que ser justo. Cada vez que yo intervengo agradezco al ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, al delegado presidencial, a la dirección de Impuestos Internos, a la gente de Aduanas, etc. porque es necesario mostrar que el Estado está trabajando junto. El diseño y la iniciativa la hemos hecho nosotros”.

“La vocera se atribuye lo que estamos haciendo. Yo reconozco el apoyo del Gobierno”, señaló Desbordes, aunque advirtió que fueron funcionarios del municipio y de Impuestos Internos los que detectaron “el hilo de la evasión tributaria” en Meiggs, llegando a notar 9.000 millones de pesos en evasión.

En ese sentido, el alcalde marcó distancia con las medidas tomadas en el mismo sector por su predecesora Irací Hassler. “Es muy distinto en varias cosas, como anunciamos en la campaña, Meiggs se va a ir recuperando en un año y medio, lo mismo Franklin. Y vamos a ir recuperando los barrios. Yo dupliqué los guardias en el municipio, durante la administración anterior disminuyeron”, explicó.

Desbordes agregó que “en este contexto, no retiramos toldos y después de tres días vamos a mirar y está todo igual. Lo que hicimos fue un gesto concreto de recuperar calles y vamos a ir avanzando en otras calles. No se las vuelven a tomar porque nosotros mantenemos una presencia permanente de agentes de seguridad y carabineros que impide que se vuelvan a tomar las calles. Esa es la gran diferencia con lo que hacía el período de la señorita Hassler”.

PURANOTICIA