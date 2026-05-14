"Un caso de injusticia ambiental": Vertedero de Tiltil es el mayor emisor humano de metano del mundo

El vertedero de la comuna de Tiltil, en la región Metropolitana, fue destacado por la ONU como el mayor emisor de metano del mundo.

El informe de abril del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), señala que el relleno sanitario Loma Los Colorados de KDM encabeza la lista de los 50 sitios creados por el hombre que emiten más metano.

Estas 50 fuentes de emisión de este gas de efecto invernadero fueron identificadas con la ayuda de unos treinta satélites.

El recinto recibe cerca del 60% de los desechos de la capital, o sea, unas 18.000 toneladas al día.

Aunque este gas es imperceptible, son 17.000 habitantes de Tiltil quienes conviven con el impacto del vertedero y el temor a efectos en su salud.

Pese a que el metano no es considerado tóxico, expertos alertan sobre los riesgos asociados a las emisiones y a la contaminación del aire en los alrededores del vertedero.

Según indicó a AFP el presidente del Departamento de Medio Ambiente del Colegio Médico de Chile, Yuri Carvajal, en altas concentraciones, el gas puede provocar “episodios de asfixia o dolores de cabeza”.

Añadió que “no es tan fácil” medir sus efectos en la población, por lo que la principal precaución debería ser que "las personas no estén en las proximidades”.

“Las ciudades no tienen un verdadero sistema de segregación de desechos. La basura orgánica debería estar separada y no ir a un lugar como este”, complementó.

Pero además del relleno sanitario, también hay otras industrias en la zona, cementeras, criaderos de animales o relaves mineros.

Al respecto, Caroline Stamm, profesora asociada del Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales de la Universidad Católica de Santiago, dijo a la citada agencia que hay “numerosas instalaciones que generan impactos medioambientales en un sector vulnerable. Es un caso de injusticia ambiental”.

Por su parte, la concejala Nelda Gil sostuvo que "como municipio no tenemos la facultad legal de prohibir arbitrariamente la instalación de nuevas empresas, ya que en Chile existe libertad para desarrollar actividades económicas”.

PURANOTICIA