Vertedero en Tiltil lidera ranking mundial de la ONU por altas emisiones de metano

Un vertedero en Chile encabeza la lista publicada por la Organización de las Nacione (ONU) de los 50 sitios creados por el hombre que emiten más metano.

De acuerdo al estudio realizado por el Programa de Naciones Unidas para el Medioambiente (PNUMA), a abril de 2026, estas 50 fuentes de emisión de este gas de efecto invernadero fueron identificadas con la ayuda de unos treinta satélites.

Específicamente, el sitio de origen humano que lidera las descargas de CH4 —un elemento cuyo poder de calentamiento es 80 veces superior al del CO2— corresponde al relleno sanitario Los Colorados de KDM, emplazado en la comuna de Tiltil, a unos 60 kilómetros al norte de Santiago.

Los datos del estudio expusieron que este lugar libera en un año más de 100.000 toneladas de ese gas. De acuerdo con los científicos, este compuesto es responsable de al menos un cuarto del calentamiento climático actual.

Además, el lugar número 7 de la lista creada por la ONU es ocupado por otro vertedero en Chile, el cual se sitúa a unos 50 kilómetros al sur de la capital, en la comuna de Talagante.

Por otra parte, en Asia Central, Turkmenistán concentra cuatro de los 10 sitios con más emisiones en instalaciones vinculadas a la explotación de hidrocarburos. Asimismo, entre otros sitios de grandes emisiones del gas CH4, destacan recintos relacionados con la producción carbón, especialmente en China.

Desde el Observatorio Internacional de las Emisiones de Metano (IMEO), un organismo del PNUMA, precisaron que en conjunto esos sitios "solo representan una pequeña parte de las emisiones mundiales totales", aunque advirtieron que constituyen "prioridades en materia de reducción" de emisiones. A esto se suma que los satélites "solo detectan las emisiones de metano más importantes".

Cabe recordar que, en noviembre de 2022, la ONU anunció el lanzamiento de un programa de alerta denominado Sistema de Alerta y Respuesta de Metano, el cual permite alertar a gobiernos y empresas cuando los satélites detectan grandes fugas de metano.

Hasta la fecha, el dispositivo permitió reducir las emisiones de 41 "fuentes importantes de metano". Se calcula que dichos puntos emitieron 1,2 millones de toneladas de metano, un volumen que es "comparable al de casi 24 millones de vehículos a gasolina utilizados durante un año".

Finalmente, señalaron desde la ONU que "la eliminación de estas emisiones" tiene un "impacto positivo concreto sobre el clima".

(Imagen: La Izquierda Diario)

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