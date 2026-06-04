Desbordes alerta por posible recorte de hasta $6 mil millones a Santiago: "Para mí es un desastre"

El alcalde de Santiago, Mario Desbordes, manifestó su preocupación por los eventuales efectos que podrían tener en los municipios los recortes contemplados en el marco de la megarreforma impulsada por el Gobierno, advirtiendo que una disminución de recursos afectaría directamente la capacidad de las comunas para responder a sus obligaciones.

En conversación con Radio Duna, el jefe comunal aseguró que existe respaldo a varios aspectos de la iniciativa, aunque pidió resguardar el financiamiento municipal.

"La reforma, queremos que se apruebe. Estamos a favor de la eliminación de las contribuciones (...), lo único que le pido al Gobierno es que no me disminuya los ingresos municipales porque tenemos demasiados gastos que son claves", señaló.

Desbordes sostuvo que las municipalidades ya han realizado importantes esfuerzos de ajuste presupuestario y que existe poco margen para seguir reduciendo gastos.

"No es que nosotros podamos hacer más recortes. En Santiago ya hemos hecho muchos ajustes. Yo aporto mucho al fondo común municipal y recibo muy poco, y no somos una comuna rica en términos de lo que es la realidad de nuestros vecinos y vecinas", indicó.

El alcalde también cuestionó la forma en que podría evaluarse la situación financiera de la comuna desde el nivel central.

En ese sentido, afirmó que "si es que el ministro de Hacienda tiene a Santiago dentro de las comunas ricas es que no tiene idea de cuál es la realidad de la comuna".

Asimismo, explicó que el municipio enfrenta costos crecientes asociados a funciones que, a su juicio, exceden las competencias tradicionales de los gobiernos locales.

Desbordes sostuvo que han debido asumir "labores que no son necesariamente municipales, además de las propias, que son carísimas" y advirtió sobre el impacto que tendría una reducción significativa de recursos.

"Si me sacan hasta $6 mil millones, para mí es un desastre, lo que no significa que no apoye al Gobierno, la reforma y la medida de eliminación de contribuciones", afirmó.

Durante la entrevista, el alcalde también abordó el debate sobre la ampliación de la infraestructura penitenciaria y la posibilidad de expandir el recinto penitenciario Santiago 1.

Si bien manifestó estar de acuerdo con aumentar la capacidad carcelaria del país, expresó reparos respecto de que nuevos recintos o ampliaciones se desarrollen dentro de zonas urbanas densamente pobladas.

"De acuerdo con que haya que tener nuevas cárceles, que Santiago requiere una ampliación de la capacidad, pero no podemos hacer un Colina 3 y menos agregar otra donde hay poco menos de 20.000 presos", señaló.

La autoridad comunal insistió en que Chile necesita más infraestructura penitenciaria, aunque emplazó al Ejecutivo a buscar ubicaciones fuera de las áreas urbanas.

"Lo que le digo al ministro es que las hagan fuera del radio urbano", precisó.

Finalmente, Desbordes enfatizó que sus cuestionamientos apuntan al proyecto específico y no a una posición política respecto del Gobierno.

"No estoy contra el Gobierno, estoy contra el proyecto. No voy a cambiar de opinión porque el Gobierno cambió", subrayó.

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