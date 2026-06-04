Contraloría advierte falta de antecedentes sobre proyecto de ampliación de Santiago 1

La Contraloría General de la República (CGR) advirtió que no cuenta con antecedentes suficientes para determinar si la proyectada ampliación del Centro de Detención Preventiva Santiago 1 se desarrollará sobre el mismo terreno donde actualmente se emplaza el recinto o en un predio distinto.

La observación forma parte de un pronunciamiento emitido respecto del decreto N°15 de 2025 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, instrumento que modifica el Plan Regulador Comunal de Santiago y el Plan Regulador Metropolitano de Santiago con el objetivo de permitir la ampliación del establecimiento penitenciario.

Según señaló la Contraloría, esta definición resulta clave para establecer la naturaleza real del proyecto y determinar qué exigencias legales deben aplicarse a su desarrollo.

De acuerdo con el organismo fiscalizador, la falta de claridad sobre la ubicación exacta de las obras impide establecer si la iniciativa corresponde efectivamente a una ampliación del recinto existente o a la construcción de un nuevo establecimiento penitenciario.

La diferencia no es menor, ya que, según indica la CGR, un nuevo recinto podría estar sujeto a otras exigencias contempladas en la Ley N°21.636.

Asimismo, el órgano contralor observó que no se justifican adecuadamente algunos cambios urbanísticos contemplados en la propuesta.

En particular, señaló que no se advierten las razones para aumentar los coeficientes de constructibilidad actualmente vigentes en el sector, especialmente respecto de usos de suelo que no guardan relación directa con el proyecto penitenciario.

Otro de los puntos consignados en el oficio es la ausencia de antecedentes relevantes durante el proceso de toma de razón.

La Contraloría indicó que no se adjuntaron las inscripciones de los terrenos ubicados en la manzana que busca modificar el decreto N°15, situación que dificulta el análisis de la condición jurídica de esos inmuebles y la verificación de la legalidad de la iniciativa.

El pronunciamiento fue remitido al Ministerio de Vivienda y Urbanismo, al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, al Gobierno Regional Metropolitano y a la Municipalidad de Santiago para los fines correspondientes.

La discusión sobre el proyecto ha estado marcada por diferencias entre las autoridades respecto de la naturaleza de las obras proyectadas.

Mientras el alcalde de Santiago, Mario Desbordes, sostiene que la iniciativa corresponde a una nueva cárcel construida en terrenos distintos a Santiago 1, razón por la que se opone al proyecto, desde el Ministerio de Justicia afirman que se trata de una ampliación del recinto existente, por lo que, a su juicio, no requiere la aplicación de medidas especiales adicionales.

Las observaciones formuladas por la Contraloría podrían resultar determinantes para aclarar ese debate y definir el marco normativo bajo el cual deberá continuar la tramitación de la iniciativa.

PURANOTICIA