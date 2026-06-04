Ministro Tomás Rau y posible arancel de 12,5% de EE.UU.: "Es muy preocupante"

El ministro del Trabajo y Previsión Social, Tomás Rau, abordó la propuesta de Estados Unidos de aplicar un arancel de 12,5% a productos chilenos, medida que se fundamenta en supuestas deficiencias en la trazabilidad de bienes importados elaborados con trabajo forzoso.

En conversación con Radio Agricultura, el secretario de Estado explicó que la iniciativa surge a partir de una recomendación realizada por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) y enfatizó que no constituye una acusación directa contra Chile.

"Una recomendación de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos, porque en la cadena de suministros en bienes que nosotros importamos dicen que no hay trazabilidad de que no haya trabajo forzoso", señaló Rau.

El ministro insistió en que la observación apunta a la trazabilidad de determinados productos e insumos importados y no a la existencia de un problema estructural de trabajo forzoso dentro del país.

"No es una acusación a que en Chile tengamos un problema. Nosotros somos el país firmante del convenio 29 de la Organización Internacional del Trabajo. Tenemos una comisión asesora ministerial para la eliminación del trabajo forzoso", precisó.

Durante la entrevista, Rau destacó las medidas que Chile ha implementado en los últimos años para prevenir y combatir este tipo de prácticas laborales.

En ese contexto, sostuvo que "desde hace varios años que hemos tomado acciones para ir erradicando. El año 2023 se convocó a esta comisión y se elaboró el primer Plan de Acción Nacional para la Eliminación del Trabajo Forzoso".

Asimismo, reconoció que existen casos puntuales que han sido objeto de denuncias, especialmente relacionados con población migrante, aunque aseguró que la situación es acotada.

"Tenemos muy pocas denuncias", indicó el ministro. Sin embargo, admitió que "hay temas con migrantes, hay algunas denuncias de trabajo forzoso".

Pese a ello, reiteró que la preocupación expresada por Estados Unidos está vinculada a la cadena de suministro de bienes importados.

"No es una acusación a nuestro país. Es una acusación de que en nuestras importaciones de bienes e insumos productivos no hay trazabilidad de que en los orígenes haya trabajo forzoso", enfatizó.

El titular del Trabajo confirmó además que el Gobierno buscará revertir la recomendación emitida por la USTR y que continuará trabajando con sus socios comerciales para fortalecer los mecanismos de trazabilidad.

"Esto es una recomendación de la USTR, nosotros vamos a apelar. Hay temas de trazabilidad y que si nosotros logramos, con nuestros socios comerciales, avanzar en temas de trazabilidad y que nos garanticen que los bienes que estamos comprando no tienen el problema de trabajo forzoso, no creo que lleguemos a una situación así de cortar relaciones o dejar de importar", manifestó.

Finalmente, Rau reconoció la preocupación que genera una eventual aplicación de la medida comercial por parte de Estados Unidos.

"Por supuesto que un arancel de 12,5% es muy preocupante", recalcó.

Las declaraciones del ministro se producen en medio de las gestiones que impulsa el Gobierno para responder a la recomendación estadounidense y evitar eventuales impactos sobre las exportaciones chilenas hacia uno de sus principales socios comerciales.

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