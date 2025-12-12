Un carabinero baleado y 21 detenidos deja amplio operativo policial en la población La Legua

Personal del Departamento Antidrogas OS7 de Carabineros concretó allanamientos masivos a más de veinte domicilios en la población la Legua, comuna de San Joaquín de la región Metropolitana, con el resultado de 21 detenidos, drogas y armas incautadas y un funcionario herido.

Los detenidos son 16 chilenos, tres venezolanos, un dominicano y un ecuatoriano, incluido un menor de edad. Dentro de las incautaciones se cuentan armamento, municiones, pasta base, marihuana, ketamina, chalecos antibalas y dinero en efectivo, entre otras especies.

Además, un funcionario del Departamento Antidrogas OS7 lesionado por un impacto balístico en una de sus piernas, quien se encuentra en buenas condiciones de salud, siendo atendido rápidamente en primera instancia por los facultativos del Hospital Barros Luco, y posteriormente trasladado en helicóptero hasta el Hospital de Carabineros.

“Carabineros de Chile va a seguir con este tipo de intervenciones contra el microtráfico barrial, pues causa un gran daño a la población que reside en ese lugar y a quienes se encuentran en los alrededores, generando inseguridad”, indicó el general Jaime Velasco.

Asimismo, enfatizó que la institución seguirá con este tipo de operativos, no solamente en la región Metropolitana, sino a nivel nacional, proyectando distintas estrategias para tener más y mejores resultados.

