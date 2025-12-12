Carabinero resultó baleado en medio de un operativo antidrogas en la población La Legua

Un funcionario de Carabineros fue baleado en medio de un operativo policial realizado en la población La Legua de la comuna de San Joaquín, región Metropolitana.

El uniformado, miembro del Departamento Drogas (O.S.7) se encontraba en un procedimiento por antidrogas.

Por causas que se investigan, el efectivo policial fue herido en una de sus piernas, por lo que fue trasladado al Hospital Barros Luco fuera de riesgo vital.

En el allanamiento simultáneo a más de 20 domicilios se incautó drogas, armas y chalecos antibalas, entre otros elementos, junto con la detención de distintas personas.

La Capitán Belén Galaz explicó que en el ingreso del contingente, un grupo de personas se quiso oponer al actuar policial y el carabinero resultó lesionado.

“Se encuentra fuera de riesgo vital y fue trasladado al centro asistencial más cercano”, aseguró.

