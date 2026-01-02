Marta Herrera arriba a Codelco como nueva gerenta de Ética y Cumplimiento: excandidata a Fiscal Nacional asumirá en febrero

Codelco informó a través de un Hecho Esencial a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), el nombramiento de la abogada Marta Herrera Seguel como nueva gerenta de Ética y Cumplimiento.

La ejecutiva asumirá a partir del 12 de febrero, tras un proceso de búsqueda y selección apoyado por una firma especializada en selección de ejecutivos y conducido por el Comité de Auditoría, Compensaciones y Ética (CACE) del directorio, que consideró tanto candidatos internos como externos, sobre la base de criterios de liderazgo, independencia, conocimiento técnico y probidad.

La designación del CACE, informó la empresa, "se enmarca en el permanente fortalecimiento del sistema de integridad, probidad y cumplimiento de la Corporación, pilar fundamental de su gobierno corporativo y de su compromiso con los más altos estándares éticos, regulatorios y de transparencia, en Chile y a nivel internacional".

La Gerencia de Ética y Cumplimiento tiene como principal responsabilidad diseñar, implementar y supervisar el sistema corporativo de ética, integridad y cumplimiento normativo, velando por el adecuado funcionamiento del Modelo de Prevención de Delitos, la correcta aplicación del Código de Ética, la gestión de denuncias, la promoción de una cultura de integridad en toda la organización y la relación con organismos fiscalizadores y reguladores. Asimismo, le corresponde asesorar a la alta administración y al directorio en materias de cumplimiento, riesgos éticos y normativos, y mejores prácticas internacionales.

Cabe señalar que Marta Herrera es abogada de la Universidad de Chile y Master of Laws de la California Western School of Law. Cuenta con una extensa trayectoria en el ámbito jurídico, anticorrupción y compliance, con más de dos décadas de experiencia en el sector público, destacando su desempeño en el Ministerio Público, donde lideró el área jurídica y la unidad especializada en delitos económicos y corrupción, además de haber encabezado la instalación de sistemas de integridad institucional. Actualmente, se desempeña como directora Jurídica del Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI).

Con este nombramiento, Codelco "reafirma su compromiso con la ética, la probidad y el cumplimiento como condiciones esenciales para la sostenibilidad del negocio y de su rol como empresa del Estado al servicio del desarrollo de Chile".

PURANOTICIA