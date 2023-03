UDI ingresa requerimiento a Comisión de Ética de la Cámara por "telefonazo" de Maite Orsini a general de Carabineros

El diputado Jorge Alessandri de la bancada de la Unión Democrática Independiente (UDI), confirmó el envío del requerimiento a la Comisión de Ética de la Cámara para analizar el "telefonazo" de la diputada Maite Orsini (RD) a la general de Carabineros, Karina Soza.

"La bancada de la UDI (…) ha acordado hacer un requerimiento a la Comisión de Ética para que pueda conocer de los hechos que ha denunciado tanto la prensa, como la propia diputada Orsini. Que pueda investigar esos hechos y citar a la general de Carabineros, Karina Soza, y algún otro involucrado que así le parezca a la comisión", precisó Alessandri.

Para que de esta manera, el ente interno a la Cámara "pueda dictaminar, comunicar, si en ese comportamiento hubo algo que faltó a la ética o no. La bancada UDI no se inmiscuye en la vida privada de nadie. Pero en el momento en que hay un llamado telefónico de una autoridad electa a una funcionaria del Estado, queremos saber si dentro de esa conversación hubo o no una presión indebida", complementó.

La diputada en un punto de prensa a las 14:30 horas de este lunes, negó "tajantemente haber cometido algún delito, alguna falta, alguna falta a la ética o a la probidad".

A partir del texto enviado a la Comisión de Ética, se insiste en que "el contacto generado por la diputada Orsini en favor del señor Valdivia resulta inadecuado y cuestionable". Por ello, sostienen que existen "antecedentes para iniciar un procedimiento sancionatorio en su contra".

