Orsini negó "tajantemente" haber cometido algún delito en llamada a general de Carabineros por Valdivia

La diputada de Revolución Democrática (RD), Maite Orsini, se refirió al "telefonazo" que realizó a la generala de la dirección de Derechos Humanos de Carabineros, Karina Soza, señalándole que el futbolista Jorge Valdivia quería interponer acciones legales contra la institución por una posible vulneración de derechos.

En un punto de prensa desde el Congreso, comenzó asegurando que "niego tajantemente haber cometido algún delito, alguna falta, alguna falta a la ética o alguna falta a la probidad. Hay dos asuntos que han sido de interés público y que creo vale la pena poder aclarar".

"El primero de ellos es que el día 28 de febrero en un medio de comunicación masivo una persona me imputó tener vínculos con fiscales para sacar a personas que hubieran estado detenidas, y se me imputó también tener vínculos con fiscales para borrar papeles o antecedentes penales. Quiero negar tajantemente dicha afirmación y es producto de esa afirmación que yo hice una autodenuncia en Fiscalía, a fin de que se puedan esclarecer estos hechos y que se compruebe mi total inocencia en dichas afirmaciones", sumó.

En la misma línea, la parlamentaria indicó que "la autodenuncia no es un reconocimiento de responsabilidad, sino muy por el contrario, es una herramienta que todos los ciudadanos pueden utilizar cuando han sido imputados de un delito falso que quieren que se acredite su inocencia. Esa es la acción que yo tomé, porque estoy muy segura de que no he cometido delito alguno que se me ha imputado".

Continuando con su relato, detalló que "el día 24 de enero recibí una llamada telefónica de una persona de alto conocimiento público que me informa que el día anterior -esta fue una llamada posterior a que este hecho haya ocurrido- habría sido víctima por parte de Carabineros de apremios ilegítimos y de una detención ilegal".

"Yo al tomar conocimiento me comuniqué con la generala encargada de Derechos Humanos, la generala Soza, con quien tengo una excelente relación porque trabajamos distintos temas vinculados al género y la seguridad, únicamente con el objetivo de ponerla en conocimiento de que había una persona de alto conocimiento público que estaría haciendo una denuncia a través de los conductos regulares por apremios ilegítimos", añadió.

Orsini aseveró que "en esa conversación yo no le solicité ninguna información, ninguna diligencia, y no intercedí en favor de ningún tercero. Ese fue el único objetivo de esa llamada: ponerla en conocimiento de una situación que podría revestir carácteres públicos para que ella pudiese manejar esta situación de la mejor manera posible para la institución".

"Es frecuente que entre autoridades nos comuniquemos cuando hay situaciones que pueden ser complejas para las carteras que llevamos cada una de las autoridades, no es algo infrecuente. En este caso en particular yo no solicité información, no solicité ninguna gestión, lo único que yo hice en esa llamada fue ponerla en conocimiento de una situación que ya estaba siguiendo su curso regular y una vez que esta situación ya había cesado", afirmó.

Asimismo, la representante del distrito 9 mencionó que "él (Jorge Valdivia) siguió el conducto regular dada la detención ilegal y ese procedimiento está en curso, ese sumario existe entiendo yo. Después de esta llamada nunca más me comuniqué con Carabineros y yo a la generala no le pedí ningún requerimiento de información, lo único que hice fue ponerla en conocimiento de esta información simplemente porque esta persona es de alto conocimiento público y porque tenía intenciones de hacer pública esta situación".

"Es frecuente que yo me comunique con altos mandos de Carabineros cuando tomo conocimiento de procedimientos irregulares. Tal es el caso por ejemplo de Camila Villavicencio, mujer sorda asesinada que tuvo un procedimiento irregular por parte de Carabineros, yo solicité una audiencia y la tuve, de carácter público con el General Director de Carabineros producto de este procedimiento irregular", agregó.

Y zanjó que "en otras oportunidades también me he comunicado con altos mandos, por ejemplo durante el estallido social, cuando fueron detenidas trabajadoras de casa particular y me comunique también para poder determinar la regularidad de esas detenciones. En este caso en particular si me comuniqué con la generala es porque la persona involucrada era de alto conocimiento público y podía generar un conflicto para la institución".

En ese contexto, la diputada de RD sostuvo que "cualquier persona de conocimiento público que tenga mi teléfono, cualquier ciudadano o vecino me puede contactar por un procedimiento irregular y yo voy a actuar de la misma manera. Descarto tajantemente haber intentado favorecer a la persona de alto conocimiento público que me contactó, descarto tajantemente haber intervenido a favor de un tercero, es más, la llamada fue para intervenir a favor de las policías".

"Esta mañana estuve en Fiscalía muy tranquila contestando todas las preguntas, y estoy muy tranquila también para dar mi versión en la Comisión de Ética, porque estoy convencida de que se va a establecer mi total inocencia de todas las acusaciones tanto éticas como penales y comunicacionales", señaló.

Finalmente, Orsini acotó que "el llamado que yo hice a la generala Soza no era porque la persona era o no era cercana a mi, tenía que ver con el alto conocimiento público que tenía esa persona y como eso podía afectar a la institución de Carabineros. Lo volvería a hacer".

PURANOTICIA