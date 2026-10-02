UDI buscará revertir recortes a Liceos Bicentenario y programa «Yo elijo mi PC» durante tramitación de Presupuesto 2027

El presidente de la comisión de Educación de la Cámara Baja, Sergio Bobadilla, junto con el integrante de esa misma instancia, Ricardo Neumann, además de los diputados Eduardo Cretton, Natalia Romero y Alejandra Valdebenito -todos de la Bancada UDI-, anunciaron que durante la tramitación de la Ley de Presupuestos 2027 buscarán revertir una serie de recortes que el ministerio de Hacienda propuso en materia de educación, entre ellos la reducción a los Liceos Bicentenario y el término de la Beca de Acceso a Tecnología, Información y Conocimiento (TIC), programa más conocido como «Yo elijo mi PC».

Al respecto, si bien los gremialistas coincidieron con el Ejecutivo en cuanto a la necesidad de focalizar los recursos y priorizar el gasto público, dada la actual estrechez fiscal que enfrenta el país, lamentaron que dicha decisión se adopte a costa de áreas como la educación y, en particular, de programas y políticas que –a juicio de ellos– han traído beneficios a las familias de clase media y más vulnerables.

Por lo mismo, y tras conocerse que la Contraloría General de la República detectó que un total de 7.207 funcionarios públicos viajaron al extranjero en 2025 pese a encontrarse con licencia médica, sumándose a los más de 25 mil casos detectados entre 2023 y 2024, los parlamentarios de la UDI anunciaron que apuntarán precisamente a ese tipo de "abusos" para reducir el gasto y redestinar dichos recursos a los programas educacionales que sufrirán recortes o que podrían ser descontinuados.

"Es evidente que como bancada estamos absolutamente de acuerdo en focalizar el gasto, hacer más eficiente el uso de los recursos públicos y, sobre todo, garantizar que los beneficios y las ayudas sociales lleguen realmente a quienes los necesitan y no a quienes han abusado del sistema. Precisamente por eso, es completamente reprochable que, estando ad portas de iniciar la discusión presupuestaria, la Contraloría informe que otros 7.207 funcionarios viajaron al extranjero estando con licencia médica. Si queremos ordenar las cuentas fiscales, tenemos que partir cerrando todos los espacios donde los recursos públicos se estén malgastando o utilizando de forma irregular, de manera que los programas importantes –como los educacionales– sí tengan un financiamiento garantizado", manifestaron los UDI.

Por lo anterior, los parlamentarios llamaron al Senado a despachar, en el menor plazo posible, un proyecto de ley que ya lo aprobó la Cámara Baja y que establece como una falta a la probidad el mal uso de las licencias médicas en la administración pública.

Pero además, los parlamentarios reiteraron que buscarán reducir el gasto en otras áreas que, para ellos, no están justificadas, como el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), cuyo presupuesto en 2027 debería bordear los $16 mil millones en caso de mantenerse en niveles similares a los actuales.

"Nuestra posición respecto del INDH es conocida y vamos a insistir en reducir significativamente sus recursos a través de indicaciones. En un escenario de estrechez fiscal, resulta difícil justificar que se destinen más de $16 mil millones a una institución cuya actuación ha sido absolutamente ideológica y ha dejado de representar a todos los chilenos. Mientras no exista una reforma de fondo, el organismo debe dejar de funcionar y de malgastar miles de millones", insistieron los miembros de la Bancada UDI.

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