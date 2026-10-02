Encuentran pierna humana en relleno sanitario de La Florida: un perro la tenía en su hocico

Una pierna humana fue encontrada este viernes en un relleno sanitario de la comuna de La Florida, región Metropolitana.

Cerca de las 07:40 horas, un trabajador descubrió a un perro con la extremidad en estado de putrefacción en su hocico.

Eel fiscal ECOH de la región Metropolitana, Salvador Arias, detalló que “se encontró por parte de un trabajador del lugar una pierna humana, la cual había traído un perro de resguardo del lugar y se están haciendo las diligencias ahora por parte de la Brigada de Homicidios y con el Laboratorio de Criminalística para dar con el resto del cuerpo de esta persona”.

Añadió que “este es un relleno sanitario en la comuna de La Florida, se había hecho extracción de áridos en este lugar, es un lugar bastante grande con difícil resguardo, por lo cual hay muchas personas que acceden a este lugar”.

El persecutor indicó que "estamos constituidos acá como equipo para justamente con la Brigada de Homicidios y el Laboratorio de Criminalística poder determinar la data, poder determinar las características, digamos, de cómo fue desmembrada esa extremidad”.

(Imagen: @ECOH_FiscaliaRM)

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