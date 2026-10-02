Gobierno elimina del Presupuesto 2027 el histórico programa "Yo elijo mi PC" tras detectar problemas en su evaluación

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, confirmó que el Gobierno eliminó del Presupuesto 2027 el programa "Yo elijo mi PC" de la Junaeb, iniciativa que durante 17 años ha entregado computadores a estudiantes. Solo en 2026, el beneficio alcanzó a más de 96 mil alumnos en todo el país.

En entrevista con radio Infinita, Quiroz explicó que el Gobierno analizó más de 600 programas para elaborar el Presupuesto 2027 y detectó que este beneficio "tenía problemas", aunque el ministro no entregó detalles sobre cuáles serían esas dificultades.

"Uno va evaluando programas, aquí se han evaluado más de 600 programas. A lo largo de los años, este no es el Gobierno que empieza a evaluar programas, se vienen evaluando", dijo.

"Muchos se encuentran con hallazgos, que tienen problemas, que no llegan a toda la población o que a lo mejor llegan a población muy pequeña", agregó.

Consultado específicamente por los problemas detectados en el programa "Yo elijo mi PC", el ministro respondió que "no recuerdo este en particular, pero de seguro tenía hallazgos".

TEMA DE LA PARAFINA

Quiroz también abordó su afirmación de que "hoy día nadie consume parafina, porque a estas temperaturas la verdad es que el consumo es mínimo", realizada al referirse al alza registrada en los precios de los combustibles.

El ministro reconoció que "la frase creo que no fue la mejor, pero los datos son los datos, el 94% de la parafina se consume hasta septiembre y el resto del año se consume solo un 1% por mes aproximadamente, promedio".

Agregó que el INE "saca la parafina estos meses del IPC, así que a eso me refería con el tema".

Finalmente, recalcó que "la parafina sigue teniendo un subsidio del orden de 280 pesos por litro", por lo que "la parafina ha subido, pero el Estado sigue haciendo un esfuerzo por contener esa alza".

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