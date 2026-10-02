Presidente Kast arremete contra la Confech y llama a estudiantes a "leer" el Presupuesto 2027: "Nadie sabía nada y todos hablando"

El Presidente José Antonio Kast criticó a la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech) por convocar a la marcha del jueves en protesta contra el Presupuesto 2027 sin conocer su contenido concreto, asumiendo desde ya que se van a realizar recortes en diversos gastos del Estado.

Durante su participación en el encuentro de la Cámara Nacional de Comercio en el Palacio Bruna de Santiago, el Mandatario preguntó "¿por qué no haber hecho la marcha el lunes, pero con algo serio, responsable, habiendo leído? Cuando yo escucho los discursos de algunos dirigentes, digo, no entendí nada, porque es algo básicamente aprendido".

"Uno debería decirle, 'mire, aquí tiene el presupuesto, aquí tiene la información, léala, revísela y conversemos', pero hay que hacer la pega", añadió.

“A nosotros nos dijeron, se va a acabar la PGU si me eligen a mí, y yo saqué un corazón y dije ‘te amo PGU’, y ahí está. Nos dijeron que se iba a acabar la gratuidad universitaria. La marcha que se hizo ayer, era una marcha preventiva, porque nadie sabía nada, y todos hablando de que se nos va a terminar la gratuidad”, manifestó.

"Cada uno de nosotros, cada alcalde, cada concejal, cada core, cada ministro, subsecretario, cada dirigente gremial, cuando hace una propuesta, estudia todo, revisa todo, y en base a argumentos va y plantea su posición. A eso tenemos que volver, eso es el orden, el respeto en el que estamos trabajando", agregó.

En ese sentido, indicó que "el martes se va a conocer (el presupuesto), y a partir de ahí, los señores parlamentarios tienen hasta el 30 de noviembre para discutir, debatir con libertad, pero ojalá siempre desde el sentido común, desde la razón, no desde la trinchera, porque está hecho, vuelvo a insistir, de manera seria y responsable".

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