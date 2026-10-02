Desempleo de la población extranjera en Chile se situó en 6,8% durante el trimestre junio – agosto

La tasa de desocupación de la población extranjera en Chile se situó en 6,8% durante el trimestre junio – agosto de 2026 (JJA 2026), contrayéndose 1,3 puntos porcentuales (pp.) en doce meses, de acuerdo con la información registrada en el boletín de empleo de población extranjera de la Encuesta Nacional de Empleo (ENE), elaborado por el Instituto Nacional de Estadísticas de Chile (INE).

La baja anual de la tasa de desocupación fue producto de la reducción de la fuerza de trabajo (-2,3%) mayor en magnitud a la presentada por la población ocupada (-0,9%). Por su parte, las personas desocupadas disminuyeron 17,9%.

En doce meses, las tasas de participación y de ocupación se situaron en 79,2% y 73,8%, decreciendo 2,5 pp. y 1,3 pp., en cada caso. La población fuera de la fuerza de trabajo registró un aumento de 14,6%.

Según sector económico, la contracción de la población ocupada fue influida por industria manufacturera (-8,5%), servicios administrativos y de apoyo (-10,2%) y actividades de salud (-5,3%); en tanto que, por categoría ocupacional, el principal descenso se observó en personas asalariadas formales (-8,8%).

Según nivel educacional -en base a la Clasificación Internacional Normalizada de la Educación (CINE) versión 2011- el descenso de la población ocupada en doce meses (-0,9%) fue incidido por las personas con educación superior (-11,6%); mientras que los principales ascensos se suscitaron en educación secundaria (2,4%) y en educación primaria (8,7%).

La tasa de ocupación informal se situó en 30,8%, con un incremento de 1,3 pp. en un año. En las mujeres y en los hombres, en tanto, la tasa consignó 32,0% y 29,6%, con variaciones de -1,4 pp. y 3,4 pp., respectivamente.

Las personas extranjeras ocupadas informales aumentaron 3,3%, incididas exclusivamente por los hombres (8,6%), ya que las mujeres disminuyeron en 1,6%.

(Imagen referencial)

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