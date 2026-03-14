Confirman nueva víctima fatal por explosión de camión de gas en Renca: Cifra se eleva a 15 fallecidos

La explosión del camión de gas ocurrida en la Ruta 5 con la Autopista General Velásquez en Renca el pasado mes de Febrero, cobró una nueva víctima fatal, luego de que la Municipalidad de San Vicente de Tagua Tagua, en la región de O’Higgins, confirmara el fallecimiento de Mario Antonio Parra Guzmán.

El hombre conocido como “Parrita”, resultó herido de gravedad en el incidente, y permaneció internado en estado crítico desde el pasado 19 de febrero, debido a las graves quemaduras que sufrió tras la explosión.

Mario Antonio Parra fue descrito por su comunidad como un padre, amigo y vecino muy querido, y con su deceso, la cifra de víctimas fatales por la explosión del camión de gas en Renca que conmocionó al país se eleva a 15 personas.

“La Ilustre Municipalidad de San Vicente expresa su más profundo pesar por el fallecimiento de Mario Antonio Parra Guzmán, querido vecino de nuestra comuna. Mario será recordado por quienes lo conocieron como una persona trabajadora, alegre y siempre cercana. Un hombre que supo cultivar la amistad y el cariño de quienes compartieron con él, especialmente de sus hijos, familiares y amigos”, fueron parte de las palabras del municipio de San Vicente de Tagua Tagua.

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