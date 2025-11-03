Triple homicidio en La Reina: Detenido habría usado una máscara y menores murieron por asfixia

La Fiscalía Metropolitana Oriente y la Policía de Investigaciones entregaron nuevos antecedentes sobre la detención de Jorge Ugalde Parraguez, principal imputado por el triple homicidio de su cuñado Eduardo Cruz-Coke y de los dos hijos de este, ambos de 17 años.

El fiscal Francisco Lanas indicó que desde el inicio se barajaron dos líneas investigativas: una que consideraba un doble parricidio seguido de suicidio por parte de Cruz-Coke, y otra que contemplaba la participación de terceros.

"A partir de esta declaración, en calidad de imputado de la persona hoy detenida, se fueron descartando cada uno de los puntos que él destacó en su declaración, como los que le permitían exculparlo de la comisión del ilícito. Es así como a partir de las cámaras de seguridad, a partir de evidencia genética del sitio del suceso, trabajo de cámaras corporales, de carabineros, se pudo descartar cada una de sus teorías, solicitando el día de hoy una orden de detención por el homicidio calificado de estas tres personas", sostuvo el persecutor.

Lanas indicó que las motivaciones estarían relacionadas con conflictos familiares, los cuales serán expuestos en el control de detención, a realizarse mañana. También destacó las inconsistencias en el relato del imputado: "Parte del trabajo de las cámaras de seguridad era establecer la ruta que siguió el imputado momento antes y después de la comisión del hecho”.

“Esto nos permite establecer que el imputado se deshace de un elemento, que estamos en materia de investigación, qué contenía dicho elemento, pero se contradice con lo señalado en su declaración, que él solamente salió a correr con su perro, solamente a dar una vuelta cerca de su domicilio para luego volver en horas que tampoco pudieron ser corroboradas mediante las cámaras de seguridad", complementó el persecutor.

ASFIXIA Y POSIBLE SUMINISTRO DE SUSTANCIAS

Respecto a la causa de muerte de los hermanos, Lanas detalló que "la causa preliminar que tenemos de muerte es una causa de asfixia, sin existir huellas de violencia por parte de terceros. Por lo cual, los elementos que se van a exponer mañana en la audiencia de formalización es que qué sustancias le pudiesen haber suministrado a los menores para que estos no pudiesen resistir la acción mecánica de un tercero que les provoca la asfixia y la muerte".

IMPUTADO EN EL SITIO DEL SUCESO Y PERICIAS

El prefecto inspector Jorge Abatte, jefe Nacional de Delitos Contra las Personas de la PDI, confirmó que el imputado habría utilizado una máscara en la comisión del crimen. "Efectivamente se encuentran algunos elementos en el sitio del suceso los cuales han sido periciados, para dar resultados positivos para efecto de lograr la imputación de la persona detenida. No obstante, se trabaja justamente en la ubicación del arma y otros elementos asociados".

Además, sbrayó la solidez de los indicios: "El trabajo detallado, efectuado y minucioso en el sitio del suceso, da cuenta de los indicios y evidencias levantadas, arrojan resultados positivos, como señalé, más de uno, en los cuales se logra vincular y se logra interpretar y acreditar la dinámica ocurrida en el sitio del suceso”.

“También se logra establecer fehacientemente la ubicación del imputado en el sitio del suceso, como señalaba el fiscal también, eso se acredita además por registro fílmico, registro telefónico también y de otro tipo, los cuales contrastan totalmente a la primera declaración que otorga el imputado", finaliza el prefecto inspector Jorge Abatte.

