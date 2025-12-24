Ministro Elizalde señala que desorden financiero inició "antes que asumiera el nuevo Gobierno"

El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, abordó el desorden financiero detectado por la Contraloría General de la República en 73 entidades pública, que alcanza los US$17.300 millones.

“Estamos hablando de un informe de la Contraloría que comprende el periodo que se inicia el año 2020, antes que asumiera el nuevo Gobierno”, indicó.

El secretario de Estado señaló que “hay que ver si se trata de procedimientos que tienen que ser corregidos u otro tipo de sugerencias o recomendaciones que la propia Contraloría pueda realizar al respecto”.

“Cuando se tenga a la vista el detalle, nos pronunciaremos al respecto, pero es necesario precisar que el periodo al cual se refiere se inicia el año 2020 y termina el año 2024, es decir, más de dos años atrás está terminando y seis años atrás, respecto de la situación actual”, precisó.

Elizalde explicó que se debe “ver qué procedimientos eventualmente han sido corregidos o cuáles deben ser corregidos para la correcta administración de los recursos públicos”.

