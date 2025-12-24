Decretan prisión preventiva para seis médicos extranjeros por la emisión de casi 36 mil licencias falsas

El Octavo Juzgado de Garantía de Santiago decretó prisión preventiva para seis médicos extranjeros y el representante legal de un falso centro médico, imputados por la emisión de licencias fraudulentas a miles de funcionarios públicos.

Los imputados son Manuel Tejera Altamar, colombiano; Einer Ramírez Flores, colombiano; Roger Sebastián Llapo, peruano; Edgar Camelo León, colombiano; Krissy Mora Duarte, venezolana; Mayra De la Fuente Aguilar, cubana, y Jorge Luis Galvis Machado, colombiano.

Los imputados fueron formalizados por los delitos de emisión de licencias médicas falsas, fraude de subvenciones y asociación delictiva en virtud del artículo 294 del Código Penal -consumado y reiterado- en calidad de autores para los dueños del centro médico.

En mayo pasado, la Contraloría detecto a más de 25 mil funcionarios públicos que salieron de Chile mientras se encontraban con licencia médica. A estos casos se sumaron quienes hicieron uso de su permiso médico y asistieron a casinos en territorio nacional.

En estos hechos, a los siete se les imputa a un perjuicio superior a los $20 mil millones a Fonasa, tras la emisión de 35.978 licencias médicas falsas entre 2021 y 2024.

Durante cuatro jornadas, la Fiscalía expuso los delitos de fraude de subvenciones y falsificación de licencias médicas.

