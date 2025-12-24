Presidente de Magistrados califica de "tremenda deshonra" destitución de Diego Simpertigue y reconoce crisis histórica en el Poder Judicial

El presidente de la Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados, Javier Mora, abordó la crisis que afecta al Poder Judicial y comentó sobre la destitución de Diego Simpertigue.

En conversación con ADN, Mora afirmó que, para la Asociación de Magistradas y Magistrados, la acusación constitucional contra Simpertigue, que fue aprobada en el Congreso, “constituye un acto de tremenda deshonra”.

“Nosotros llevamos ya un tiempo tan golpeados como está golpeado el pueblo de Chile, al sentirnos desolados por unas conductas que son completamente ajenas a lo que nosotros conocemos y a lo que nosotros sabemos", agregó.

El presidente de la Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados afirmó que “llevamos un tiempo ya desde que se descubrieron estos hechos, esto ha afectado la moral interna, pero nuestra obligación como Asociación es ponernos a disposición de la opinión pública, de la academia, de los órganos colegisladores, y poner toda nuestra capacidad y todo nuestro conocimiento para superar esta crisis, que es probablemente la peor crisis que ha vivido el poder judicial chileno”.

En esta línea, manifestó que “lo que hace extremadamente grave esta crisis es que se anuncian nuevos capítulos, y nosotros permanecemos tan perplejos como ustedes, observando esa situación”.

“Para nosotros, estos hechos constituyen actos de enorme desilusión, pero también de desafíos”, subrayó.

Y recalcó que “no podemos negar la crisis, lo último que corresponde es hacerlo, y tenemos también que reflexionar profundamente sobre los motivos que llevaron a ella”.

Mora planteó que “va a ser muy muy difícil recuperar la confianza” de la ciudadanía y sostuvo que “la institucionalidad chilena está al debe, y eso es algo de lo que tenemos que hacernos cargo".

Finalmente, recalcó que “la gran mayoría de jueces y juezas de Chile, ministros, fiscales judiciales, secretarios, y relatores, ejercen su trabajo de manera diaria, comprometida, aportando con su capacidad, con su esfuerzo, a una justicia lo más oportuna posible, equilibrada, y estos hechos constituyen una motivo de enorme deshonra y también de desolación”.

