Vuelco en muerte de padre y sus dos hijos en La Reina: Detienen a cuñado como sospechoso del triple homicidio

La investigación por la muerte de un hombre de 62 años y sus dos hijos mellizos de 17 años, ocurrida en La Reina el pasado 18 de octubre, dio un giro este lunes.

La Fiscalía Oriente confirmó la detención del presunto autor del triple homicidio, descartando la hipótesis inicial de parricidio seguido de suicidio. "El autor fue detenido previa orden de detención solicitada por la Fiscalía Oriente y ejecutada por la PDI", informó la entidad.

FAMILIAR DIRECTO DE LAS VÍCTIMAS

El principal sospechoso es el cuñado del hombre fallecido y tío de los adolescentes. Según se indicó, fue él quien notificó a Carabineros sobre el hallazgo de los cuerpos. La detención se concretó tras nuevas diligencias que reorientaron la investigación hacia un homicidio calificado.

HALLAZGO Y PRIMERAS HIPÓTESIS DESCARTADAS

Los cuerpos fueron encontrados el sábado 18 de octubre al interior de un domicilio ubicado en Avenida La Cañada, comuna de La Reina, por un familiar cercano.

En ese momento, la subcomisaria Connie González de la Policía de Investigaciones, descartó la hipótesis de robo: "Podríamos descartar la hipótesis de un robo debido a que hasta el momento no hemos encontrado indicios que sugieran esa causa", señaló.

Cabe señalar que el detenido pasará este martes al control de detención respectivo.

(Imagen referencial)

PURANOTICIA