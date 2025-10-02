Tribunal Supremo de RN suspende militancia del gobernador de Arica tras respaldar a José Antonio Kast

El respaldo explícito del gobernador de Arica y Parinacota, Diego Paco, a la candidatura presidencial de José Antonio Kast provocó una inmediata reacción desde Renovación Nacional.

El Tribunal Supremo del partido resolvió suspender su militancia y abrir una causa disciplinaria en su contra.

La decisión se adoptó luego de que la autoridad regional se reuniera en Arica con el líder del Partido Republicano y declarara públicamente su apoyo. “Soy de Chile Vamos y apoyo a Evelyn Matthei por su liderazgo. Pero seré claro: si José Antonio Kast pasa a segunda vuelta, lo apoyaré sin ambigüedades. Enfrentamos un enemigo común: el crimen organizado. Nuestra región lo sufre. Es hora de unidad, valentía y generosidad”, escribió el gobernador en julio en su cuenta de X, anticipando su postura.

Y durante este jueves, Paco explicó que "esta decisión que estoy tomando de apoyar a José Antonio Kast no es algo personal, no es algo antojadizo, ni tampoco en contra de alguien".

Complementó diciendo que "yo lo que quiero que entiendan es que mi región hoy día se encuentra en una situación muy grave, en una situación muy crítica y de emergencia. Como líder de la región, siempre mi lealtad y mi compromiso va a estar dirigido hacia las personas de Arica y Parinacota".

La manifestación pública generó reacciones inmediatas tanto en RN como en la UDI, en medio de un clima de tensión interna por los apoyos cruzados en la derecha. El caso de Paco se suma a otros episodios similares que han afectado a la colectividad que respalda a Evelyn Matthei.

Entre ellos, destaca el proceso disciplinario abierto contra el extimonel de RN, Carlos Larraín, por respaldar también a Kast, así como la situación del senador Alejandro Kusanovic, quien enfrenta cargos similares ante el Tribunal Supremo del partido. Además, RN ya concretó la expulsión del alcalde de Tucapel, Jaime Veloso, tras su apoyo público al candidato republicano.

