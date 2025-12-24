Declaran Alerta Roja para la comuna de San Pedro por incendio forestal: 40 hectáreas han sido consumidas

La Dirección Regional de Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) Metropolitana declaró Alerta Roja para la comuna de San Pedro por incendio forestal.

De acuerdo con la información técnica proporcionada por la Corporación Nacional Forestal (Conaf), el siniestro denominado "Loica" se mantiene "en combate".

Las llamas han consumido una superficie aproximada de 40 hectáreas.

En consideración a estos antecedentes y en base a la información técnica proporcionada por Conaf, y con la Delegación Presidencial Regional de Metropolitana de Santiago, la Dirección Regional de Senapred declaró Alerta Roja para la comuna de San Pedro por incendio forestal, vigente desde este miércoles y "hasta que las condiciones del incendio así lo ameriten".

Senapred indicó que con esta declaración de Alerta Roja, "se movilizarán todos los recursos necesarios y disponibles, en apoyo adicional a lo ya desplegado por CONAF, Bomberos y el Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Sinapred) de esta forma, se actuará para controlar la situación, dada la extensión y severidad del evento".

Trabajan en el lugar: Compañías del Cuerpo de Bomberos de San Pedro, Litueche, Manzano, Peumo, María Pinto, Ñuñoa, Alhue, Talagante y Metropolitano Sur, 4 brigadas, Roble-6, Roble-11, Roble-17, Roble-8, 1 técnico, 1 Helicóptero liviano, 1 Helicóptero mediano, 3 Avión Cisterna y Avión Tanquero, 1 Camión Skidder y 1 Camión Aljibe de Conaf.

(Imagen referencial)

PURANOTICIA