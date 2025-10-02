Gobernador de Arica se descuelga de la campaña de Matthei y entrega su apoyo a Kast: será llevado al Tribunal Supremo de RN

El gobernador de Arica y Parinacota, Diego Paco (Renovación Nacional), entregó su respaldo al candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, generando un nuevo "descuelgue" en Chile Vamos, cuya abanderada es Evelyn Matthei (UDI).

Durante la mañana de este jueves ambos se reunieron en la región y la carta de Republicanos escribió en redes sociales que junto al gobernador de Arica, reafirmaban “la urgencia de enfrentar la inmigración ilegal y la inseguridad que golpea al norte. Chile necesita orden y seguridad ahora”.

La autoridad regional explicó que "esta decisión que estoy tomando de apoyar a José Antonio Kast no es algo personal, no es algo antojadizo, ni tampoco en contra de alguien".

Complementó que "yo lo que quiero que entiendan es que mi región hoy día se encuentra en una situación muy grave, en una situación muy crítica y de emergencia. Como líder de la región, siempre mi lealtad y mi compromiso va a estar dirigido hacia las personas de Arica y Parinacota".

Bajo ese contexto, argumentó que "yo he analizado su programa de Gobierno (de Kast) y se acerca a lo que necesitamos. Se refiere y actúa en un futuro Gobierno en lo que requiere Arica y Parinacota para salir del hoyo en el que estamos".

Cabe señalar que la decisión del gobernador de Arica generó que desde RN hayan remitido los antecedentes sobre su actuar al Tribunal Supremo del partido, que será el encargado de evaluar el caso y definir eventuales sanciones.

(Imagen: @joseantoniokast)

