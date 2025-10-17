Tres sobrevivientes del accidente aéreo en Campos de Hielo Sur llegaron hasta el Hospital de la FACh

Los tripulantes rescatados del helicóptero MH-60M Black Hawk siniestrado llegaron desde Villa O'Higgins, en Aysén, hasta el Hospital Clínico de la Fuerza Aérea de Chile (FACh) en la comuna de Las Condes.

En el accidente, perdió la vida el capitán Sergio Hidalgo, un profesional con 11 años de experiencia que “se desempeñaba como piloto de la aeronave y prestaba servicios en el Grupo de Aviación N° 9".

Una sobreviviente fue trasladada hasta el recinto hospitalario cerca de las 17:00 horas, mientras que los otros dos tripulantes arribaron a bordo de un helicóptero de la misma institución.

Hasta el momento no se ha entregado una actualización con respecto al estado de salud de los funcionarios.

Cabe recordar que la ministra de Defensa, Adriana Delpiano, confirmó la realización de un sumario al interior de la FACh debido al accidente.

La secretaria de Estado sostuvo que "se instruyó un sumario tanto administrativo interno, como la Fiscalía también instruyó un sumario para ver cuáles son las razones de este accidente”.

(Imagen: Carlos Figueroa Rojas / Wikipedia)

