Presidente Boric decreta duelo oficial este viernes por la muerte del piloto Sergio Hidalgo en Campos de Hielo Sur

El Presidente Gabriel Boric decretó duelo oficial este viernes por la muerte del piloto de la Fuerza Aérea de Chile (FACh), capitán Sergio Hidalgo Leiva, quien piloteaba el helicóptero MH-60M Black- Hawk que sufrió un accidente en Campos de Hielo Sur.

A través de su cuenta en X, el Mandatario informó que "para honrar su legado de servicio al país y valiosa trayectoria, he decido decretar Duelo Oficial durante el día de hoy, viernes 17 de octubre, a raíz del lamentable fallecimiento del Capitán Sergio Hidalgo Leiva, integrante del Grupo de Aviación N°9, quien perdió la vida tras el accidente aéreo que afectó al helicóptero de la FACh que piloteaba en Campos de Hielo Sur, Región de Aysén".

Luego complementó: "A sus familiares, seres queridos y a toda la Fuerza Aérea de Chile, un gran abrazo en este difícil momento, sepan que todo el país está con ustedes".

Y por medio de un comunicado, el Ministerio del Interior señaló que, "ante este hecho que conmociona al país, el Gobierno de Chile adhiere al sentimiento de pesar y para honrar el legado de servicio al país que deja la valiosa trayectoria del Capitán Hidalgo decreta para este viernes 17 Duelo Oficial".

"Enviamos nuestras condolencias a su familia, seres queridos y a todos los funcionarios y funcionarias de las Fuerza Aérea de Chile, quienes desempeñan, entre muchas de sus funciones, un rol clave para acercar servicios a las personas que viven en las zonas más aisladas de nuestro país", cierra la declaración.

(Imagen: @sergio.hidalgo.l)

