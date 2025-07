Tras informe de Fiscalía: Gobierno defiende que los secuestros "validados" han disminuido

La ministra de la Secretaría General de Gobierno, Camila Vallejo, abordó el informe de la Fiscalía Nacional que reporta 868 secuestros en 2024, un alza de 2,1% respecto al año anterior y la cifra más alta desde 2014. El estudio se basa en más de 6.000 casos analizados entre 2014 y 2024.

La autoridad insistió que “es importante basarse en los datos porque una cosa son los secuestros que son denunciados, reportados, y otra son los validados. Y respecto al mismo informe de la Fiscalía, los validados entre el 2022 y el 2024, si no me equivoco, bajaron. Esto no le quita gravedad al problema porque seguimos teniendo secuestros en nuestro país".

Respecto a las medidas implementadas para combatir esta clase de delitos, la vocera de Gobierno explicó que “por ejemplo, en la Fiscalía ECOH, los equipos especializados en crimen organizado que incorporan el delito de secuestro como también el de sicariato, o en la Fiscalía Supraterritorial que aprobamos para poder perseguir el delito con una perspectiva más integrada territorialmente".

Además, la secretaria de Estado abordó el caso de Junior Misael Castillo Betancourt, miembro de la cúpula del Tren de Aragua detenido en Chile con identidad falsa y actualmente recluido en Valparaíso.

Frente a consultas por el manejo del Gobierno en las identidades reales, también recordó el caso de Alberto Carlos Mejía, quien ingresó a prisión preventiva imputado por el crimen del "Rey de Meigss" con otro nombre. “Si se sabe, es porque justamente hay informes y se sacan perfiles de las personas que están presas. El que podamos haber detectado, o que la Gendarmería, con los antecedentes de la Fiscalía, haya podido detectar la peligrosidad de esta persona, es justamente por ese trabajo que se hace”.

