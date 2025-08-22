Presidente Boric informa que agresores de hinchas de la U fueron identificados y que serán imputados por intento de homicidio

El Presidente Gabriel Boric informó que conversó con el gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, quien le comunicó que los agresores de los hinchas de Universidad de Chile fueron identificados y que serán imputados por intento de homicidio.

"Acabo de hablar con gobernador de la Provincia de Buenos Aires quien me informa que han identificado a las personas que agredieron salvajemente a hinchas de la Universidad de Chile en el estadio de Independiente y que serán imputados por intento de homicidio", escribió el Mandatario en su cuenta de X.

"Agradezco la colaboración de las autoridades argentinas en estos terribles hechos, que como sociedad no podemos naturalizar", añadió.

La agresión ocurrió en la noche del miércoles 20 de agosto, en el partido entre Independiente y Universidad de Chile en el estadio del elenco de Avellaneda, Buenos Aires, por los octavos de final de la Copa Sudamericana.

En el entretiempo, los hinchas de la U rompieron un baño y comenzaron a lanzar objetos a la barra local, que respondió con una brutal golpiza a los rivales chilenos en las tribunas.

Debido a los golpes, 19 hinchas chilenos terminaron con heridas de diversa consideración, dos de ellos de gravedad, y más de 100 fueron detenidos. Durante la noche del jueves se confirmó la liberación de 104 detenidos tras las gestiones del ministro del Interior, Álvaro Elizalde, y del embajador José Antonio Viera-Gallo.

