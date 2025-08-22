Corte de Santiago rechaza excluir a la Municipalidad de Maipú del desafuero del diputado Lavín

La Corte de Apelaciones de Santiago rechazó este viernes la solicitud presentada por la defensa del diputado Joaquín Lavín León (ex UDI), que buscaba excluir a la Municipalidad de Maipú del proceso de desafuero impulsado por el Ministerio Público.

El fallo representa un triunfo jurídico para el municipio liderado por el alcalde Tomás Vodanovic (FA), representado por el estudio Bascuñán Barra Awad Contreras Schürmann (BACS Abogados).

La defensa del parlamentario, encabezada por el abogado Patricio Carvajal, argumentó que la municipalidad carecía de legitimación activa en la causa, ya que no sería querellante en el expediente específico del desafuero, sino en otro vinculado a la investigación contra la exalcaldesa Cathy Barriga, esposa de Lavín, según consigna La Tercera.

En respuesta, el abogado José Pedro Silva, en representación del municipio, sostuvo que la competencia no se define por la querella, sino por el número de identificación de la causa. Además, subrayó que los hechos investigados ocurrieron en la Municipalidad de Maipú, lo que otorga legitimidad para participar en el proceso.

El tribunal de alzada resolvió que el Ministerio Público ha agrupado las indagatorias bajo un único RUC (Rol único de causa), al tratarse de hechos relacionados entre sí y vinculados al mismo diputado.

En consecuencia, la Corte estableció que “la prosecución de los procedimientos se hará agrupadamente y en forma conjunta en una misma investigación, con un solo RUC, lo que determina jurídicamente que la Municipalidad de Maipú revista la calidad de parte querellante en la causa base que sirve de fundamento para el procedimiento de desafuero”.

