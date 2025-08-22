Test de drogas en Carabineros: General Marcelo Araya y Alto Mando dieron negativo

El Alto Mando de Carabineros, agrupado en el Consejo Consultivo de Generales, se sometió sin previo aviso a un test de drogas, encabezado por su director general, Marcelo Araya Zapata. El resultado de las muestras fue negativo en todos los casos.

La medida, inédita en este tipo de instancias, fue presentada como parte de una política institucional orientada a fortalecer la transparencia, la disciplina y el cumplimiento normativo. Según explicaron desde la policía uniformada, este tipo de controles busca consolidar el sello de gestión impulsado por Araya desde que asumió el mando, según consigna La Tercera.

El general director subrayó que estas acciones forman parte de una estrategia permanente de fiscalización interna, cuyo objetivo es resguardar el prestigio de Carabineros y garantizar a la ciudadanía una conducta profesional basada en los más altos estándares éticos.

“La transparencia y el compromiso con la probidad son pilares irrenunciables de nuestra labor”, señaló Araya, quien anticipó que se seguirán implementando medidas similares en distintos niveles de la institución.

Durante la jornada, además, se revisó el estado actual de la gestión institucional y se trazaron las principales líneas de trabajo para el cierre de 2025 y el año 2026. La planificación estratégica se centrará en tres ejes: modernización del trabajo policial, fortalecimiento de la prevención del delito y profundización del vínculo con la comunidad.

TOLERANCIA CERO

Carabineros también confirmó la separación de dos funcionarios que prestaban servicios en Calama, región de Antofagasta, luego de arrojar positivo en un test de drogas aplicado como parte de los controles preventivos periódicos y aleatorios que realiza la institución.

En un comunicado, la policía uniformada calificó el hecho como incompatible con los estándares exigidos al personal y reafirmó su política de tolerancia cero frente al consumo de sustancias ilícitas: “No hay espacio para el consumo de drogas en nuestras filas”, señaló la institución. Estas acciones buscan resguardar la confianza de la ciudadanía y fortalecer la transparencia en el quehacer policial".

Los controles preventivos forman parte de un plan permanente de verificación interna que contempla test aleatorios en distintas unidades del país. El objetivo es detectar y sancionar conductas que contravengan los principios de disciplina, probidad y servicio público.

PURANOTICIA