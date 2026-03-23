Steinert aborda salida de la exsubdirectora de Inteligencia de la PDI y afirma que "yo no tengo rencillas con nadie"

La ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert, tras asistir a la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados habló con la prensa y se refirió a la salida de la ahora exsubdirectora de Inteligencia de la Policía de Investigaciones de Chile, Consuelo Peña.

La secretaria de Estado insistió en que “esta es una decisión de carácter institucional”, descartando conflictos personales en torno al caso.

“Yo no tengo rencillas con nadie, al contrario, lo que tenemos que hacer el día de hoy es trabajar por Chile. Y en eso estoy”, afirmó, en respuesta a versiones que apuntan a eventuales diferencias previas con la exautoridad policial.

Tras la sesión en la comisión de Seguridad, el diputado Raúl Leiva (PS) señaló que enviará un oficio a Contraloría, esto debido a que “llamaba profundamente la atención que un oficio reservado se solicite de manera pormenorizada y detallada respecto de una causa específica”.

Sobre lo mismo, el parlamentario aseguró que “a nuestro juicio, eso se aparta de la legalidad, la ministra tiene una opinión distinta y nosotros de manera seria y responsable, vamos a oficiar a la Contraloría General de la República para que en ejercicio de sus facultades dictaminantes establezca la legalidad de ese instrumento”.

“No nos parece que el conocimiento que se adquiera en función del ejercicio de la facultad privativa y excluyente en tanto fiscal regional del Ministerio Público, persecutor exclusivo, se aplique solicitando antecedentes a la Policía de Investigaciones. Ella tiene la facultad de hacer en el marco de la ley de seguridad, pero no vinculándola respecto a una causa específica que todavía está abierta y que le tocó tramitar”, cerró.

Por su parte, el diputado Bernardo Salinas (IND-PC) indicó que “en primer lugar nos causa mucha extrañeza y preocupación que tenemos una ministra muy débil. En materia, digamos, de lo que ha respondido hoy día en la comisión es extremadamente débil. De hecho, el subsecretario parecía el ministro o la ministra. Entonces, primero es preocupante, las respuestas son débiles”.

“Nosotros estamos esperando que efectivamente pueda responder y también va a oficiar el diputado Leiva y nosotros vamos a respaldar este oficio porque queremos saber con certeza efectivamente si esto ocurrió”, manifestó.

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