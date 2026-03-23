Ministra Steinert justifica en la Cámara solicitud de información a la PDI: "Lo que estoy haciendo es ejercer mis facultades"

La ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert, en su comparecencia ante la comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados, se refirió al oficio reservado vinculado a la salida de la ahora exsubdirectora de Inteligencia de la Policía de Investigaciones (PDI), Consuelo Peña.

Ante los diputados, la secretaria de Estado aseguró que ejerció sus facultades y no descartó presentar una denuncia, tanto administrativa como penal.

A través de un oficio, Steinert solicitó la semana pasada antecedentes detallados sobre funcionarios vinculados al caso “Clan Chen” en la región de Tarapacá. Días después, Peña fue removida tras una solicitud directa de la ministra.

Consultada en la comisión por este hecho la ministra contestó: “Yo comparto la apreciación de que es sumamente grave que un oficio reservado esté en manos de varias personas (…) gravísimo, no sé cómo se habrá divulgado una información que es delicada”.

“Y bueno, yo quiero hacer presente que entiendo que actué dentro de mis competencias, sin vulnerar la Constitución”, aseguró.

Agregó que “yo jamás pedí antecedentes propios de la investigación, solamente los fundamentos del cambio de todo un equipo investigativo y esas posibilidades me las da el artículo tercero de la ley que crea el Ministerio de Seguridad, no solamente el artículo tercero, sino el artículo cuarto letra D y además el artículo quinto letra P”.

“Si yo no tuviera la posibilidad de pedir a policías y a Carabineros determinados antecedentes, entiendo que el Ministerio de Seguridad entonces serviría poco (…) Yo lo que estoy haciendo es ejercer mis facultades”, aseguró la ministra.

Y complementó que “a mí me parece, más aún como funcionaria pública, si es que de dicha respuesta pudiese haber parecido que quizás que este cambio se debió a la comisión de un delito, más aún estoy obligada a ver qué es lo que pasó”.

Además, la secretaria de Estado descartó haber solicitado antecedentes de la investigación. “No lo he hecho en este caso ni tampoco en otro”, zanjó. Por último, no descartó presentar una denuncia al respecto.

“En atención a que me doy cuenta de que este oficio está en todas partes, claro, vamos a hacer la denuncia respectiva, tanto administrativa y verificar si una penal también”, finalizó.

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