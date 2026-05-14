Senadores PS tras "metáfora" por expulsión de migrantes de Kast: "No podemos aceptar la mentira como forma de hacer política"

Los senadores del Partido Socialista, Daniella Cicardini, Danisa Astudillo y Gastón Saavedra, cuestionaron las declaraciones del Presidente José Antonio Kast, quien afirmó que la promesa de expulsar a 300 mil migrantes irregulares en su primer día de mandato “fue una metáfora”.

Cicardini recordó que durante la campaña, “Kast tenía una cuenta regresiva diciendo que faltaban pocos días para las expulsiones de migrantes” y criticó que ahora relativice esos compromisos.

“¿Los recortes sociales que no se iban a hacer y que comprometió en campaña también eran una metáfora? ¿El “yo te amo PGU” también era una metáfora?”, cuestionó, agregando que “la gente lo eligió no como un mal poeta, sino que lo eligió para ser Presidente, para entregar certeza, para dar soluciones”.

En la misma línea, Astudillo sostuvo que “el Presidente Kast prometió expulsar a 300000 migrantes. Hoy dice que era una metáfora. No, Presidente, eso no es una metáfora, es una hipérbole”.

“Usted no postuló a un concurso literario, postuló a La Moneda. Pero hay algo peor que errarle a la figura retórica: haberla usado para ganar votos”, afirmó.

Por su parte, Saavedra señaló que “esta forma de hacer política y de presentarse ante el país no corresponde al Presidente de la República”.

“Hoy día aparece una metáfora, eso no corresponde a un presidente, y no podemos aceptar la mentira como forma de hacer política”, agregó el parlamentario, calificando la situación como “una actitud deplorable”.

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