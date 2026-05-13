"Era una metáfora": Kast aborda promesa de campaña sobre expulsión de migrantes irregulares durante el primer día de Gobierno

Durante la ceremonia de conmemoración de los 75 años de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), el Presidente José Antonio Kast respondió a las críticas sobre el cumplimiento de sus anuncios realizados durante la carrera a La Moneda.

Durante el periodo de campaña, el actual Mandatario aseguró que expulsarían a los más de 300 mil migrantes irregulares en Chile en su primer día de Gobierno y que, incluso, estos tendrían que pagar el pasaje de retorno a sus países de origen.

Al respecto, señaló que “algunos dicen: ‘Oiga, llevan 60 días y usted dijo que el primer día iba a expulsar a 300 mil migrantes’. Es una metáfora. Si alguien cree que en un día uno va a expulsar a 300 mil, creo que entendió mal el mensaje”.

Bajo ese contexto, el jefe de Estado explicó que el foco de su administración apunta a endurecer las políticas migratorias y generar condiciones para que quienes permanezcan irregularmente opten por abandonar el país de manera voluntaria.

“Vamos a hacer cambios importantes en las políticas migratorias, y van a ir voluntariamente, como lo he dicho, saliendo muchas personas, muchas personas que van a salir y van a poder postular de nuevo a entrar, pero entrar por la puerta en la medida que se garantice que vienen a trabajar, en la medida que se garantice que tienen un contrato”, indicó.

Finalmente, insistió en que las medidas impulsadas buscan reforzar el cumplimiento de la normativa migratoria vigente.

“Hay muchas situaciones que se pueden abordar, pero cumpliendo la ley como lo hace cualquiera de nuestros compatriotas”, cerró.

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