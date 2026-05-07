Senadora Campillai se encuentra en "proceso de recuperación" tras accidente y con "ánimo" de retomar su trabajo

La senadora Fabiola Campillai señaló que se encuentra en "proceso de recuperación" tras el accidente de tránsito que sufrió en la comuna de Cerro Navia, cuando se dirigía a una actividad con el alcalde Mauro Tamayo.

El siniestro vial se registró durante la mañana de este jueves, específicamente en la intersección de las calles Río Baker con La Araucanía. En dicho lugar, el automóvil que trasladaba a la parlamentaria impactó de frente contra otro vehículo.

Utilizando su perfil oficial en la red social X, la autoridad legislativa aprovechó la instancia para valorar los mensajes recibidos tras el choque, manifestando gratitud "profundamente por todas las muestras de cariño y preocupación que me han hecho llegar".

En la misma publicación, la representante de la Cámara Alta detalló el estado de salud de sus acompañantes y sus intenciones a corto plazo: "En estos momentos, tanto mi equipo como yo nos encontramos en proceso de recuperación, con el ánimo puesto en retomar prontamente el trabajo en el Senado y, sobre todo, en el territorio junto a ustedes".

Para concluir su mensaje, la senadora dedicó palabras al ocupante del segundo automóvil involucrado en la emergencia, revelando que hubo diálogo entre ambos. Al respecto, dejó plasmado su "deseo sincero para otra persona afectada, pude conversar con ella y espero que también tenga una pronta y completa recuperación. Y que estaremos para lo necesario".

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