Senadora Fabiola Campillai sufre accidente de tránsito en Cerro Navia tras colisión frontal

Mientras iba en camino a un compromiso oficial junto al alcalde Mauro Tamayo, el automóvil que trasladaba a la senadora Fabiola Campillai se vio involucrado en un siniestro vial. Este incidente tuvo lugar durante la mañana de este jueves en la comuna de Cerro Navia.

Específicamente, la emergencia se registró en la intersección de las calles Río Baker y La Araucanía. En dicho punto, el medio de transporte en el cual viajaba la parlamentaria impactó frontalmente contra otro automóvil.

Mediante una declaración pública emitida por su equipo de trabajo, se detalló la situación médica de los involucrados tras el choque. El documento oficial precisó que "tanto la Senadora como sus trabajadores se encuentran siendo evaluados, realizando la constatación de lesiones correspondiente, así como de todas las personas afectadas en este accidente".

Para concluir el escrito, desde el entorno de la legisladora valoraron los mensajes de apoyo recibidos tras conocerse la noticia, dando las gracias por "la preocupación y el cariño manifestado, iremos informando oportunamente sobre su estado de salud y evolución".

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