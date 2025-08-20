Senador Prohens lamenta salida de Esteban Valenzuela en un "momento tan delicado para la agricultura"

Una vez confirmada la salida del ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, desde el mundo parlamentario criticaron la medida aplicada por el Gobierno.

El senador de RN, Rafael Prohens, señaló que “es lamentable que, en un momento tan delicado para la agricultura, donde estamos con 47 focos de mosca de la fruta y a meses de iniciar una temporada, saquen a un ministro que tiene la responsabilidad de velar por que el sector agrícola pueda hacer sus cosechas en forma normal y controlar esta plaga. Creo que es una mala decisión y más aún si se toma por un tema electoral”.

“Cuando es elegido, el Presidente es de todos los chilenos y tiene que darnos transparencia y tranquilidad a todos. Sacar un ministro en medio de un proceso en que el SAG necesita la mayor colaboración y negociar recursos para controlar la mosca de la fruta, dejando a los agricultores desvalidos, es algo que no se debe hacer. Creo que fue una equivocación rotunda”.

