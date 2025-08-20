Gobierno confirma salida de Esteban Valenzuela del Ministerio de Agricultura: Alan Espinoza asume como subrogante

El ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, dejó su cargo este miércoles en medio de tensiones generadas por la decisión de su partido, la Federación Regionalista Verde Social (FRVS), de inscribir una lista parlamentaria fuera del pacto oficialista.

Mediante un breve comunicado emitido por Presidencia, se señala que “la Dirección de Comunicaciones de la Presidencia informa que el Presidente Gabriel Boric ha aceptado la renuncia del ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela Van Treek”.

El texto señala también que el Mandatario agradece el compromiso y trabajo desempeñado por la ahora exautoridad, junto con anunciar que asume la subrogancia del cargo, el actual subsecretario de Agricultura, Alan Espinoza Ortiz.

Cabe señalar que el diputado del partido Federación Regionalista Verde Social (FRVS), Jaime Mulet, abordó la noticia antes de que fuera confirmada.

El parlamentario calificó la decisión como un error político. “Sería una torpeza enorme, y dañaría la candidatura o podría dañar la candidatura de Jeannette Jara. Creo que sería una torpeza casi infantil”, afirmó.

Además, el legislador respaldó la gestión de Valenzuela en el gabinete y defendió la inclusión del diputado Miguel Ángel Calisto en la lista parlamentaria del FRVS, argumentando que “es un candidato independiente”.

Mulet también cuestionó que se vincule la decisión partidaria de competir en listas separadas con eventuales consecuencias en el Ejecutivo. “Sería una torpeza mezclar estas cosas. Los regionalistas verdes, hemos sido tremendamente leales con el Gobierno. En todas mis votaciones acá en la Cámara de Diputados, hay una lealtad con el Gobierno muy clara, lo mismo el senador Velázquez”, sostuvo.

Finalmente, recalcó que la definición electoral del partido no debe ser interpretada como una ruptura con el oficialismo. “No tiene que ver una cosa con otra, esto no es una cuestión de Gobierno. El hecho de haber ido en dos listas tiene que ver con una decisión partidaria que no le corresponde al Gobierno meterse”, concluyó.

PURANOTICIA