Senador Lagos Weber advierte que dichos del Presidente Boric sobre Kast "nos puede distraer de lo principal"

El senador Ricardo Lagos Weber (PPD) se refirió a la presentación del Presupuesto 2026 que realizó en cadena nacional el Presidente Gabriel Boric y abordó la mención que el Mandatario hizo de la propuesta de recorte fiscal del candidato José Antonio Kast.

En alusión al plan del republicano, el jefe de Estado sostuvo que Chile "no tiene por qué elegir entre irresponsabilidad fiscal e indolencia social (...). Por eso es irresponsable e indeseable la propuesta de recortar 6.000 millones de dólares de gasto sin decir de dónde van a hacerlo. Es imposible recortar 6.000 millones de dólares sin afectar beneficios sociales como la PGU".

Al respecto y en conversación con radio Duna, el parlamentario afirmó que “genera un ruido que nos puede distraer de lo principal. Pero los mismos candidatos se dan licencias”.

Respecto a lo presentado por el Presidente, el parlamentario sostuvo que “es un Presupuesto que ha puesto muchos recursos en salud, en vivienda, en pensiones, etc. Lo que sí crece menos el gasto que en años anteriores”.

Además, destacó el esfuerzo del Gobierno por mantener la disciplina en las cuentas públicas. “La deuda ha crecido proporcionalmente menos que el producto. Tenemos un esfuerzo genuino de control de las cuentas fiscales, sin descuidar los temas principales de salud”, indicó.

Finalmente, sobre la eliminación de la llamada “glosa republicana”, el senador señaló que “el próximo Presidente podrá revisar todo el Presupuesto y tomar un porcentaje de los primeros seis meses y lo podrá mover según sus prioridades”.

PURANOTICIA