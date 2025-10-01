Kast acusa a Presidente Boric de "cobardía y corrupción" tras alusión en su discurso de Presupuesto

José Antonio Kast acusó de "cobardía y corrupción" al Presidente Gabriel Boric por usar el discurso del Presupuesto para criticarlo, sin nombrarlo por el recorte de 6.000 millones de dólares del gasto fiscal en un eventual gobierno del republicano.

En una actividad en La Florida, el abanderado republicano aseguró que "lo que hizo ayer el Presidente no fue un acto republicano, fue un acto de corrupción, un acto de mentiras, hablar en cadena nacional e interpelar a un candidato presidencial".

A mayor abundamiento, expresó que "cobarde es aquel que habla y sabe que no se le puede contestar en las mismas condiciones".

También lo calificó de "vocero" de Jeannette Jara. "Yo le pediría al Presidente que se tome unos días y deje de cobrar su sueldo, que salga a hacer campaña y que vaya a un debate", añadió Kast.

"Lo que hizo ayer es un acto de cobardía, un acto de corrupción, porque está usando fondos públicos y se cuida de no mencionarme, de no decir mi nombre", reiteró.

"Si quiere dirigirse a mí no tengo ningún problema, dígalo, sea honesto, hable con la verdad, porque ayer también fue un acto de mentiras", enfatizó Kast.

"Los chilenos van a tomar una decisión de aquí a 45 días y esa va a ser la sanción más grande que va a recibir el Presidente, por lejos la mayor sanción que va a tener este Presidente es la derrota que va sufrir ahora en noviembre y su candidata también en diciembre", concluyó.

